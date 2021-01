Les citoyens de Contrecœur invités à prendre part à l’amélioration de leur milieu de vie

Le comité consultatif en loisir, culture et développement social, mandaté par la Ville, invite la population à prendre part à l’élaboration du nouveau plan d’action de la Politique des familles et des aînés de Contrecœur. Ce plan d’action a comme objectif de favoriser un milieu de vie de qualité pour les familles et les aînés du territoire. Pour l’aider dans sa démarche, le comité demande aux citoyens et citoyennes de répondre à un sondage en ligne d’ici le 12 février.



Le sondage peut être complété à partir du lien suivant : SONDAGE sur le NOUVEAU plan d’action de la Politique des familles et des aînés de la Ville de Contrecœur. Il vise à connaître les besoins des familles et des aînés de Contrecœur de façon à pouvoir s’adapter à leurs nouvelles réalités. Les citoyennes et citoyens seront sondés selon huit thématiques dans lesquelles ils pourront prioriser des actions :



• L’aménagement du territoire;

• La communication et l’information;

• Le développement économique;

• L’éducation et les services de garde;

• Le loisir, la culture et le sport;

• Le transport;

• La santé;

• La vie communautaire et associative.



« D’abord, nous tenons à remercier les membres citoyens du comité consultatif en loisir, culture et développement social pour leur implication dans la préparation du sondage du nouveau plan d’action de la Politique des familles et des aînés. Tout comme eux, le conseil municipal souhaite que la population participe en grand nombre à ce sondage comme ce fut le cas, à l’automne dernier, lors du sondage effectué pour l’élaboration de notre première Politique culturelle. La participation citoyenne est importante pour notre démarche de consultation afin de connaître les besoins de nos familles et de nos aînés. Votre aide nous permettra de planifier les actions que nous aurons à réaliser afin de faire de Contrecœur un milieu de vie à l’image de nos citoyens et citoyennes », a expliqué la mairesse de Contrecœur, Mme Maud Allaire.



Pour tous les détails concernant ce sondage et le plan d’action, vous pouvez consulter notre site Internet au www.ville.contrecoeur.qc.ca.