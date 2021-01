Couvre-feu : 26 contraventions

Les policiers du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) ont patrouillé le territoire de l’agglomération de Longueuil tout au long de la première fin de semaine du couvre-feu imposé entre 20 h et 5 h.

Les patrouilleurs ont effectué plus de 250 interpellations et remis 26 contraventions. Les montants des amendes peuvent varier de 1 000 $ à 6 000 $ plus les frais.