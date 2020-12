Sainte-Julie: Profitez des installations hivernales en toute sécurité!

Au cours des prochains jours, les patinoires, les surfaces glacées et la pente à glisser seront prêtes à accueillir les résidents de Sainte-Julie de façon graduelle.

En raison de la situation actuelle liée à la COVID-19, de nouvelles mesures ont été mises en place pour assurer la sécurité des usagers.

Patinoires et surfaces glacées extérieures

La capacité maximale sur les patinoires et surfaces glacées est de 25 personnes maximum

l’exception de 200 usagers pour le lac des Outardes, qui sera ouvert un peu plus tard dans la saison hivernale. Pour les activités organisées, comme une partie de hockey, une limite de huit personnes est autorisée. Les usagers doivent garder en tout temps une distance de deux mètres entre eux et éviter de partager leurs équipements. Le port du couvre-visage de type cache-cou est recommandé. À noter que l’accès aux bâtiments municipaux, tels que les chalets de parc ou les toilettes, n’est pas autorisé. Une surveillance policière accrue sera pratiquée et tout rassemblement illicite sera immédiatement dénoncé.

Pente à glisser

Le nombre maximal d’usagers permis sur la pente à glisser est de 150 personnes. Les usagers doivent garder en tout temps une distance de deux mètres entre eux et éviter de partager leurs équipements. Les utilisateurs doivent respecter les indications et les sens de circulation des couloirs afin d’éviter les croisements. Le port du couvre-visage de type cache-cou est recommandé. Un surveillant est présent de 10 h à 17 h afin d’assurer le bon déroulement des activités et un agent de sécurité sera également présent lors des périodes de pointe, tandis que la surveillance policière sera accrue. Tout rassemblement illicite sera immédiatement dénoncé.

Autant pour les patinoires que pour la pente à glisser, la Ville en appelle au sens des responsabilités et à la civilité des citoyens. En effet, la Ville tient à offrir des installations hivernales pour divertir la population afin qu’un maximum de gens puisse en profiter, qu’ils jouent au hockey ou patinent librement. Il est donc demandé de respecter la priorité des patineurs, s’il y a lieu, et de respecter l’ensemble des règles sanitaires. Dans le cas contraire, l’accès à ces installations pourrait être revu et limité.

Soyez avisé en cas d’éclosion de la COVID-19

Les citoyens utilisant les installations hivernales de la Ville de Sainte-Julie sont invités à remplir un formulaire de présence en scannant le code QR qui se trouve sur les affiches à l’entrée des installations avec l’appareil photo de leur téléphone intelligent ou à télécharger l’application Alerte COVID afin d’être avisés en cas d’éclosion de la COVID-19.

Source : Service des communications et relations avec les citoyens, Ville de Sainte-Julie