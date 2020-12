Lancement d’un appel d’intérêt aux télécommunicateurs pour compléter la couverture Internet haute vitesse du territoire

Une nouvelle étape est franchie dans la mise en oeuvre du plan d’action pour le déploiement de l’Internet haute vitesse sur l’ensemble du territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville.

À la lumière d’une étude menée par une firme indépendante, pour dresser le portrait de la situation, la MRC lance aujourd’hui une démarche concertée auprès des télécommunicateurs. Ainsi, un avis d’intérêt a été diffusé à l’aide du système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO).

Cette action vise d’abord à établir un partenariat stratégique avec un télécommunicateur, ce qui facilitera l’éventuel déploiement de l’Internet haute vitesse dans les secteurs mal desservis et identifiés par l’étude. Il est également prévu à travers les prochaines étapes d’avoir recours à des programmes d’aide gouvernementale afin d’amortir une partie des coûts liés à l’installation de nouvelles infrastructures technologiques indispensables pour les ménages d’youvillois.

Bien que la partie du territoire desservie par l’Internet haute vitesse représente plus de 99 % de sa population, le nombre de foyers ne pouvant profiter de ce service est estimé à un peu moins de 670. Ce résultat est significatif pour une population majoritairement située en milieu rural, et où le besoin d’un accès fiable à Internet devient primordial.

Citation:

« Dans un monde plus connecté que jamais, il peut paraître surprenant que des régions comme la nôtre, si près de Montréal, ne soient pas encore complètement bien desservies par l’Internet haute vitesse. C’est pourtant notre réalité et c’est pourquoi la MRC a entrepris d’instaurer des mesures concrètes pour faire avancer le dossier et éventuellement permettre l’implantation de la haute vitesse partout sur le territoire. »

-Suzanne Roy, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et mairesse de Sainte-Julie

Source : MRC de Marguerite-D’Youville