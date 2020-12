L’achalandage toujours en baisse de plus de 60 % dans les autobus du RTL : un budget minceur pour 2021

Le budget 2021 du RTL a été adopté au début du mois de décembre par le conseil de l’Agglomération de Longueuil. Il s’élève à 186,5 M$, une baisse de 8,9 % par rapport à l’année présente. La diminution du budget n’a rien de surprenant, dans les circonstances, étant donné que la clientèle est toujours en baisse de 63 % dans les autobus du réseau.

Les 18,3 M$ économisés pour 2021 représentent la diminution de 14,8 M$ en raison du transfert du bureau de projet du mode de transport structurant du boulevard Taschereau à CDPQ Infra; d’un effort global de 11 M$ qui a permis une économie de 6,5 M$ en respectant les cibles d’optimisation demandées par l’ARTM et le conseil d’administration; et de la baisse d’achalandage.

Les principales augmentations dans le budget sont l’ajout de 3,5 M$ pour les mesures d’intégration de l’arrivée du Réseau express métropolitain (REM) et les mesures de mitigation à la suite de la fermeture partielle du tunnel La Fontaine en 2021.

Il faut préciser que la pandémie a fait perdre 523 M$ à l’Autorité régionale du transport métropolitain (ARTM) qui comprend les sociétés de transport du Grand Montréal, dont exo, STM, STL et RTL.

Localement, les pertes sont de plus de 30 millions de dollars, ce qui a obligé le RTL à diminuer les dépenses. Le RTL a réduit ses coûts d’exploitation de 8 % et son offre de service de près de 15 % pour l’adapter à la demande de la clientèle dans le contexte de la pandémie. Une centaine d’emplois ont aussi été abolis.

Ce budget minceur 2021 s’explique entre autres parce que le Réseau de transport de Longueuil (RTL) n’a toujours pas repris son rythme de croisière, car les autobus du RTL roulent actuellement avec moins de 40 % de la clientèle habituelle. En fait, le RTL est toujours en manque de 63 % de sa clientèle, en cette fin d’année 2020. L’organisme a vécu une année difficile dans le contexte de la pandémie en perdant, au plus fort de la crise, plus de 75 % de son achalandage pendant le confinement total du mois de mars.

Le télétravail et l’absence d’une forte clientèle scolaire expliqueraient en bonne partie la chute importante de l’achalandage dans les autobus du RTL.

Selon le président du CA du RTL, le conseiller longueuillois Jonathan Tabarah, l’ARTM estime un retour à la normale en décembre 2021, mais selon lui, cet objectif pourrait être quelque peu optimiste, c’est pourquoi le RTL poursuit ses efforts pour combler sa baisse de clientèle en signant entre autres de nombreuses ententes afin d’effectuer plus de transport scolaire.

Aussi, monsieur Tabarah précise que le RTL poursuivra en 2021 ses consultations publiques sur les besoins de services, sur la Rive-Sud, en tenant compte évidemment des nouvelles réalités issues de la pandémie, principalement en raison des nombreux utilisateurs qui pourraient dorénavant se tourner vers le télétravail.

Cela dit, pour 2021, le RTL recevra ses premiers autobus de 40 pieds complètement électriques et soulignera les 40 ans du transport adapté sur la Rive-Sud