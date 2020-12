Interruption de la distribution d’eau potable sur la rue Belleville à Saint-Amable le 15 décembre

En raison de travaux de réparation, la distribution de l’eau potable sera interrompue pour les résidents de la rue Belleville, demain mardi 15 décembre 2020 entre 8 h et midi.



Des circonstances imprévisibles peuvent survenir durant ces travaux. Il se peut donc que la période d’interruption vise seulement certaines adresses de la rue Belleville et qu’elle soit plus courte ou plus longue que prévue dû à des circonstances imprévisibles.



🛑🛑🛑 PRÉCAUTIONS D’USAGE 🛑🛑🛑

Avant l’interruption de l’eau, assurez vous d’avoir une réserve d’eau notamment pour la consommation et pour la toilette. Coupez aussi l’alimentation électrique de votre chauffe-eau et terminez vos activités nécessitant de l’eau (lavage de vêtements, de véhicules, douche, bain, etc.)



🛑🛑🛑 AVIS PRÉVENTIF D’ÉBULLITION D’EAU 🛑🛑🛑

Lors du rétablissement de l’alimentation en eau, un avis préventif d’ébullition sera en vigueur jusqu’au message indiquant sa levée. Durant cet avis, faites bouillir l’eau au moins une minute à gros bouillons avant de la consommer ou consommez de l’eau embouteillée.



Cela inclut le rinçage de fruits et légumes, la fabrication de glaçons, le brossage des dents, le rinçage de la bouche, etc. Jetez aussi les glaçons fabriqués par le réfrigérateur.



Vous pouvez utiliser l’eau du robinet non bouillie pour :

👉 Laver la vaisselle à l’eau chaude en vous assurant de bien l’assécher;

👉 Laver des vêtements et prendre une douche ou un bain en évitant d’avaler de l’eau;

👉 Arroser vos plantes, laver vos véhicules.



Au rétablissement de l’alimentation en eau, n’oubliez pas d’ouvrir l’alimentation électrique de votre chauffe-eau.