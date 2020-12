La patrouille nautique est sauvée

La patrouille nautique a failli tomber à l’eau. N’eût été la ténacité de la Ville de Boucherville à défendre ce dossier à la Commission des finances lors de la préparation du budget de l’agglomération de Longueuil, ce service n’aurait pas été renouvelé en 2021.

Alors qu’il présentait le budget 2021, le maire Jean Martel a précisé que la conseillère Lise Roy, qui représente Boucherville à l’agglomération de Longueuil, a réussi à sauver cette année la patrouille nautique qui, pourtant, est très importante compte tenu de l’affluence sur le Saint-Laurent.

En raison de la crise sanitaire, les pertes de revenus en 2020 à l’agglomération de Longueuil, principalement liées au transport en commun, ont été importantes. « Les défis étaient vraiment très grands à l’agglomération et il y a des services comme la police, les pompiers et l’eau potable qu’on ne pouvait toucher », explique M. Martel.

Lors des discussions entourant la préparation du budget de l’agglomération de Longueuil, il a ainsi été fortement question de ne pas reconduire ce service. Les maires de Saint-Bruno-de-Montarville et de Brossard n’étaient particulièrement pas très favorables à le maintenir. « On parle d’une dépense de moins de 100 000 $, sur un budget de 325 M$, et avec possibilité d’obtenir des subventions du gouvernement fédéral. Alors que l’on n’a jamais vu autant de navigation sur le fleuve, ça n’avait pas de bon sens de l’enlever », a fait valoir M. Martel.

« On a plus que failli la perdre, ça avait été voté à la commission des finances, précise la conseillère Roy. Mais le conseil municipal de Boucherville y tenait absolument. Ça n’a pas été facile. »

Le maire de Boucherville avait même indiqué son intention de ne pas voter en faveur dudit budget si le service de la patrouille n’était pas reconduit. « Ce n’était pas du ‘’bluff’’. On parle de sécurité publique. Le message a été entendu et finalement, notre argumentation a triomphé. »

La conseillère Lise Roy s’est dite particulièrement heureuse d’avoir réussi à maintenir la patrouille nautique du Service de police de l’agglomération de Longueuil par ses interventions auprès de l’agglomération. « Nos citoyens méritent qu’on accorde davantage d’importance à la sécurité sur le fleuve.»