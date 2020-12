Encore des records en novembre pour le marché immobilier

L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) a dévoilé les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal. Le nombre de transactions a atteint un niveau record pour un mois de novembre dans la RMR de Montréal, malgré la deuxième vague de la pandémie. Les ventes résidentielles ont augmenté de 32 % par rapport à novembre 2019. Le mois dernier, il y a eu une hausse de 7 % des ventes sur une base cumulative depuis le début de l’année par rapport à la même période en 2019. On notait de fortes progressions pour plusieurs marchés périphériques, notamment la Rive-Nord (+ 48 %) et la Rive-Sud (+ 37 %). À l’échelle de la RMR, les immeubles à revenus (plex 2 à 5 logements) ont connu la plus importante croissance des ventes (+34 %), suivis de près par les copropriétés (31 %) et les unifamiliales (+ 31 %). Avec des conditions de marché toujours très à l’avantage des vendeurs, les prix médians continuent de connaître de très fortes augmentations pour l’unifamiliale (+ 23 %), alors qu’elles tendent à s’essouffler pour la copropriété et les plex (+ 9 %)