L’Opération Nez rouge : une campagne de sensibilisation exceptionnelle

Nez rouge s’adapte à la situation sanitaire actuelle et à ses impacts logistiques en offrant une campagne de sensibilisation numérique jusqu’au 31 décembre sur le thème : Prenez les rennes de votre sécurité! Fidèle à son ton humoristique et à sa volonté de rendre les routes du Québec plus sécuritaires, l’Opération Nez rouge a créé une campagne 2020 totalement numérique et novatrice. En cette année atypique, l’Opération Nez rouge vous lance le défi de faire vivre l’esprit Nez rouge pendant le mois de décembre en prenant les rennes de votre sécurité. Rendez-vous sur la plateforme de campagne prenez-les-rennes.com pour découvrir la multitude d’outils aussi festifs qu’instructifs tels que : des recettes de cocktails sans alcool, des trucs et astuces pour éviter que quelqu’un ne conduise avec les facultés affaiblies, un cadre photo personnalisé pour Facebook et des éléments distinctifs pour votre chauffeur désigné. L’Opération Nez rouge, c’est aussi une large campagne de financement pour une centaine de maîtres d’œuvre à travers le pays. Les dons amassés lors des raccompagnements permettent le développement de projets liés à la jeunesse et au sport amateur localement, et ce, depuis 1984. Si vous êtes en mesure de faire un don, que ce soit de manière individuelle ou en équipe, l’Opération Nez rouge vous invite à soutenir le maître d’œuvre le plus proche de votre communauté.