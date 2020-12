Implantation d’une usine de biocarburants de 875 M$ à Varennes : le plus important projet de l’histoire de la ville

Le conseil municipal se réjouit de l’investissement qui été annoncé aujourd’hui par le premier ministre du Québec, Francois Legault, concernant l’implantation d’une usine de biocarburants à Varennes, portant le nom de Recyclage Carbone Varennes. La technologie d’Enerkem, qui sera au cœur de ce projet d’usine, permet le recyclage du carbone et de l’hydrogène contenus dans les matières résiduelles non recyclables et la biomasse forestière résiduelle actuellement mis à l’enfouissement ou brulés. Le procédé thermochimique exclusif d’Enerkem permet une conversion du carbone en biocarburants et en produits chimiques renouvelables. Ces produits permettent de réduire la consommation d’hydrocarbures traditionnels utilisés pour le transport et les produits de la vie quotidienne (peinture, liquide lave-glace, plastiques et produits chimiques divers).



« Varennes devient le premier pôle de développement de cette technologie propre et innovante au Québec. Merci aux nombreux partenaires des secteurs publics et privés qui ont été impliqués dans la réalisation de cette entreprise d’avenir », déclare le maire de Varennes, Martin Damphousse, en mentionnant que Recyclage Carbone Varennes sera créatrice d’emplois locaux de qualité pendant sa construction et lors de son exploitation.



Localisée dans le secteur de la zone industrialoportuaire de Varennes (anciens terrains de Pétromont en bordure du fleuve Saint-Laurent), Recyclage Carbone Varennes deviendra une vitrine technologique du savoir-faire et du leadership québécois et canadien dans le développement de technologies vertes.



Une adresse sur une nouvelle rue nommée Vincent-Chornet



« Aujourd’hui, les élus et les gestionnaires municipaux de Varennes ont une pensée particulière pour feu Vincent Chornet, un pionnier de ce projet, une source d’inspiration inestimable et un ami qui nous a quitté l’année dernière. En sa mémoire, le conseil municipal nomme, en son nom, la nouvelle rue qui mènera vers les installations d’Enerkem », conclut le maire Martin Damphousse.



Une capsule vidéo a été réalisée en hommage à Vincent Chornet, cliquez ici pour la visionner.



Pour en savoir plus :



Communiqués d’Enerkem : https://www.newswire.ca/fr/news-releases/une-usine-de-biocarburants-de-875-m-ca-a-varennes-au-quebec-enerkem-convient-d-un-partenariat-avec-shell-suncor-et-proman-avec-le-leadership-du-gouvernement-du-quebec-et-l-appui-du-gouvernement-canadien-801138445.html



Communiqué du gouvernement du Canada : https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2020/12/les-gouvernements-du-canada-et-du-quebec-investissent-dans-lenergie-renouvelable-et-la-gestion-des-matieres-organiques-residuelles-a-varennes.html



Communiqué du gouvernement du Québec : https://www.quebec.ca/premier-ministre/actualites/detail/quebec-investit-plus-de-160-m-pour-limplantation-dune-usine-de-production-de-biocarburants-a-varenne/