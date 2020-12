Installer des décorations de Noël fait toujours du bien au moral, et particulièrement en temps de pandémie. À Boucherville comme ailleurs, elles ont commencé à apparaître plus tôt cette année, quelques fois même au début de novembre, pour casser cette ambiance de crise et pour s’imprégner de l’esprit des Fêtes qui sera différent cette année. La Relève vous propose un survol en photos de quelques-unes de ces décorations qui rendent heureux.