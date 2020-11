Projet d’agrandissement du terminal de Contrecœur: dernière période de consultation publique

L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) a récemment donné son aval à l’agrandissement du terminal à conteneurs du Port de Montréal à Contrecœur dans son rapport provisoire de 340 pages publié le 18 novembre dernier. L’AEIC invite maintenant le public à formuler des commentaires sur cette version d’ici au 18 décembre, en soulignant qu’il s’agit de la dernière période de consultation publique du processus.

« L’Agence conclut que le projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d’atténuation clés, peut-on lire dans le rapport. L’Agence conclut également que le projet, combiné aux projets passés, présents et raisonnablement prévisibles, n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux cumulatifs sur les milieux humides, le chevalier cuivré et la rainette faux-grillon de l’Ouest ».

L’AEIC invite maintenant le public à formuler des commentaires sur la version provisoire du rapport d’évaluation environnementale, qui comprend les conclusions et les recommandations de l’Agence concernant les effets environnementaux potentiels du projet et leur importance, les mesures d’atténuation proposées et le programme de suivi.

L’Agence invite également à formuler des commentaires sur les conditions potentielles formulées dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet. On précise que les conditions définitives auront force exécutoire pour le promoteur si le projet reçoit l’autorisation d’aller de l’avant.

Séances d’information virtuelles

Ce projet a fait l’objet de plusieurs consultations auprès du public et il s’agit de la dernière période de consultation publique du processus. L’Agence organise des séances d’information virtuelles qui auront lieu le 2 décembre, de 16 h 30 à 20 h, et le 3 décembre, de 16 h 30 à 20 h (www.acee.gc.ca). Les commentaires écrits seront acceptés jusqu’au 18 décembre.

Les responsables précisent que les commentaires peuvent être présentés en ligne en visitant la page d’accueil du projet, sur le Registre canadien d’évaluation d’impact (numéro de référence 80116), alors que tous les commentaires reçus seront publiés en ligne.

« À la suite de la période de consultation publique, le rapport d’évaluation environnementale et les conditions potentielles formulées dans le cadre de l’évaluation environnementale seront finalisés, puis présentés au ministre de l’Environnement et du Changement climatique, ainsi que les commentaires reçus. Le ministre prendra une décision concernant la possibilité que le projet entraîne des effets environnementaux négatifs », peut-on lire dans l’invitation.

Toujours dans ce dossier, soulignons que l’Administration portuaire de Montréal (APM) a procédé à l’appel de qualification pour la conception et la construction du nouveau terminal et elle a reçu, en date du 30 octobre, des dossiers de candidature de la part de cinq répondants.

Un maximum de trois répondants seront retenus afin de participer à l’appel de propositions qui, sous réserve de l’obtention des autorisations et permis requis, débutera en 2021. Rappelons que l’appel de qualification représente la première étape d’un processus pour ce projet d’infrastructure dont la valeur est évaluée entre 750 M$ et 950 M$.

Les dirigeants expliquent que l’appel de qualification est une étape charnière qui permettra d’aller rapidement de l’avant avec la conception et la construction d’un nouveau terminal capable de répondre à la demande croissante pour le transport de marchandises par conteneurs, tout en respectant l’évaluation environnementale en cours.

« Le projet de terminal à conteneurs à Contrecœur est le plus grand projet d’expansion de l’histoire du Port de Montréal et augmentera, à terme, sa capacité de manutention de conteneurs de 50 %. Au cours des prochains mois, nous progresserons vers cet objectif avec l’évaluation des dossiers de réponse à l’appel de qualification et l’annonce des soumissionnaires retenus, qui sera suivie de l’appel de propositions auprès de ces soumissionnaires », a conclu Paul Bird, vice-président, Contrecœur.