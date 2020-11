Sainte-Julie offrira un décompte magique de Noël pour émerveiller les petits en décembre

La Ville de Sainte-Julie proposera à ses citoyens des activités virtuelles du 1er au 25 décembre pour souligner le temps des Fêtes différemment.



« Cette année, nous devons nous réinventer afin de souligner cette fête pour le bonheur des petits, mais aussi des grands. Même si le traditionnel défilé du père Noël ne peut avoir lieu, nous souhaitions offrir des solutions alternatives qui permettront à tous de fêter de façon sécuritaire », a commenté la mairesse Suzanne Roy.



Chaque jour, sur la page Facebook de la Ville de Sainte-Julie, les citoyens auront la chance de découvrir une activité à faire en famille afin de se mettre dans l’ambiance du temps des Fêtes. Les activités seront destinées principalement à une clientèle de 3 à 10 ans. Des bricolages, des recettes, des contes, des spectacles ainsi que plusieurs surprises seront suggérés afin de faire voyager la magie du temps des Fêtes dans les maisons des Julievilloises et Julievillois.

Pour ne pas manquer le décompte magique de Noël, abonnez-vous à la page Facebook de la Ville de Sainte-Julie. La première publication aura lieu le 1er décembre à 18 h.



Concours d’illumination de maisons



Les citoyens sont invités à envoyer la photo et l’adresse de la maison la mieux décorée et illuminée par courriel à l’adresse loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca ou sur la page Facebook de la Ville de Sainte-Julie d’ici le 13 décembre à 23 h 59. Un jury composé d’employés et d’élus municipaux ainsi que de citoyens choisira la maison gagnante. Toutes les photos soumises seront également publiées sur la page Facebook de la Ville.



Rappelons qu’en raison de la pandémie de coronavirus, il est impossible d’organiser des événements qui regroupent de nombreuses personnes. Tous les détails concernant les règles de santé publique, particulièrement pour le temps des Fêtes, sont disponibles sur le site du gouvernement du Québec au quebec.ca/coronavirus.