Québec lance la campagne Achetons québécois et invite la population à effectuer ses achats de Noël dès maintenant

24À l’approche du temps des Fêtes, Québec a lancé la campagne gouvernementale Achetons québécois, appuyée par le Conseil québécois du commerce de détail, le Conseil canadien du commerce de détail, le Panier Bleu, Mmode, la Grappe métropolitaine de la mode, la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante. Réalisée sous la forme de publicités à la télévision et dans les réseaux sociaux, cette campagne a pour objectifs de sensibiliser les Québécois à l’importance d’acheter des produits et services d’ici et d’encourager les producteurs et artisans du Québec; de rappeler les bénéfices économiques et environnementaux de consommer des produits fabriqués au Québec; de susciter la fierté des Québécois à participer à un effort collectif en achetant local. De plus, le gouvernement invite la population à effectuer, dans le respect des consignes sanitaires, ses achats de Noël tôt cette année, si ce n’est déjà fait, afin d’éviter les rassemblements dans les centres commerciaux.