Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a pris connaissance de la mise à jour des deux rapports produits chaque semaine par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), et s’est dit satisfait de constater que la situation demeure relativement stable et que les projections ne prévoient pas de dépassement des capacités hospitalières au cours des trois prochaines semaines. La plupart des données démontrent que la tendance générale demeure stable par rapport à la semaine précédente, notamment quant au nombre de nouveaux cas, et ce, pour tous les groupes d’âge et selon le profil de comorbidité, soit la présence d’un ou de plusieurs troubles associés à une maladie primaire. Le nombre d’hospitalisations affiche lui aussi une certaine stabilité, et pourrait même amorcer une diminution si le taux de transmission demeure constant. Il faut toutefois souligner une augmentation du nombre de cas et de la proportion de cas du côté des régions extérieures de Montréal et de Québec. Rappelons également que les données colligées, qui se rapportent à la période se terminant le 18 octobre, ne tiennent pas compte de l’effet éventuel des éclosions récentes dans les résidences privées pour aînés.