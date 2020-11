Le CABB célèbre la Journée des proches aidants

Le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) invite les proches aidants de Boucherville à participer à l’édition 2020 de la Journée des proches aidants tenue sous le thème La bientraitance des proches aidants, parlons-en!

Cet événement aura lieu de deux façons : en présentiel, au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, et par vidéoconférence, le mercredi 4 novembre de 13h15 à 16h45.

Présentation de la loi 56 : quelles seront les conséquences dans le quotidien des proches aidants?

La première conférence sera animée par Mélanie Perroux, directrice générale du Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ).

La bientraitance des proches aidants : comment mieux orienter les services?

La deuxième conférence sera donnée par Sophie Éthier, professeure au Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale de l’Université Laval. Elle présentera les résultats d’une recherche-action menée dans dix régions du Québec auprès de 200 personnes proches aidantes et intervenantes.

À travers les échanges, un vox-pop des commentaires sera enregistré e transmis à Marguerite Blais, ministre des Aînés et des Proches aidants.

Le Centre multifonctionnel Francine-Gadbois est actuellement fermé au public (COVID-19), mais des salles sont disponibles pour les activités communautaires essentielles, en respectant le nombre maximal de personnes recommandé.

Si vous participez à l’événement par vidéoconférence, l’accès aux activités se fera facilement. Un technicien informatique sera disponible pour vous aider à vous connecter.

Inscription au 450 655-9081 ou au info@cabboucherville.ca