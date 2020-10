Des élèves de Paul-VI et leur enseignant amassent plus de 20 000 $ en rasant leur coco

Six élèves et un professeur de l’école Paul-VI ainsi qu’un parent et un frère ont sacrifié leur chevelure pour soutenir les personnes atteintes d’un cancer. Le samedi 17 octobre dernier, ils ont mis leur tête à prix pour récolter de l’argent. Ils ont non seulement réalisé le Défi têtes rasées, mais ils ont réussi, en peu de temps, à doubler leur objectif en récoltant la rondelette somme de 20 323 $. Ils ont de quoi être fiers d’eux.

En discutant avec ses élèves du Défi têtes rasées, l’enseignant de sixième année, Simon Lachappelle, a constaté que certains d’entre eux étaient très motivés par ce sujet. Ils ont donc mis sur pied une équipe de six élèves.

Celle-ci était formée d’Élizabeth Bolduc, de Florence C Crête, de Louka Iacovella, de Frédérick Sabourin, de Julianne Di Palma, de Maxime Pelletier, et de l’enseignant. À ceux-ci se sont joints le frère de Florence, Benjamin qui est un ancien élève de M. Lachapelle (appelé M. Simon), et Lenny, le père de Julianne.

C’est le samedi 17 octobre qu’ils ont rasé leurs cheveux. La campagne a roulé rondement, et en moins d’une semaine, quatre élèves, ainsi que M. Simon avaient atteint leur objectif. Ce dernier et Julianne ont alors décidé de le doubler. L’objectif du groupe qui était initialement fixé à 10 000 $ a été atteint en sept jours.

« La représentante de Leucan Montérégie, Marie-Pier Cloutier, s’est dite très impressionnée par la hauteur et la vitesse d’acquisition des montants, mais surtout par l’implication du groupe », mentionne M. Lachapelle. « Elle a qualifié la campagne d’exceptionnelle ! »

M. Lachapelle est très fier de ses élèves qui ont embarqué avec cœur dans ce projet, et qui ont relevé le défi avec brio en accomplissant un grand geste de solidarité pour les enfants malades. Il tient à remercier tous les élèves de sa classe pour leur implication et les encouragements, ainsi que les parents, les familles, et les amis qui ont contribué au succès de cette campagne en temps de pandémie.

Au moment d’écrire ces lignes, l’équipe de la classe de M. Simon avait atteint 20 323 $. Il est toujours possible d’encourager l’équipe de la classe de M. Simon à l’adresse suivante. http://www.webleucan.com/classemsimon