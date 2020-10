Réseau de vente de cocaïne démantelé : 13 arrestations dont à Boucherville

Plus de 150 policiers du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent, du Service de police de la Ville de Montréal, du Service de police de Laval et de la Sûreté du Québec ont effectué simultanément des perquisitions à Longueuil, Brossard, Boucherville, Beloeil et Montréal. Cette opération vise le démantèlement d’un réseau œuvrant dans le trafic de stupéfiants.

À l’automne 2019, à la suite d’informations reçues du public relativement à un réseau de trafic de stupéfiants opérant sur le territoire de l’agglomération de Longueuil, les enquêteurs de la Lutte au Crime Organisé du SPAL ont débuté le projet Mélomane.

Les observations et les démarches d’enquête ont permis de confirmer l’implication de plusieurs sujets au niveau du trafic des stupéfiants et ont également permis d’établir que l’organisation avait pour rôle de fournir en cocaïne des revendeurs sur notre territoire.

Le 4 juin 2020, la section LCO a procédé à un premier ratissage. Quatre perquisitions de résidences et trois perquisitions de véhicules ont été faires. Une presse à once de cocaïne, un emballage de kilo de cocaïne, du crack, des métamphétamines ainsi que près de 40 000$ ont alors été saisis.

À la suite des informations récoltées avant et après la phase 1 du projet, ainsi que dans le but de démanteler l’ensemble de l’organisation, l’enquête s’est poursuivie jusqu’à l’opération policière de ce matin.

Toute personne détenant de l’information sur des activités criminelles commises sur le territoire du SPAL peut contacter la ligne Info-Azimut de façon anonyme au 450-646-8500. Pour tout crime en cours, composez le 911.