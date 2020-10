De l’expertise pour mieux prévenir le déconditionnement des aînés

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a annoncé la mise sur pied d’un comité de travail afin de prévenir le déconditionnement des aînés, auquel participe le docteur David Lussier à titre d’expert conseil. Le docteur Lussier se joindra à ce comité, y apportant son expertise en tant que gériatre au sein de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) et directeur du Centre de promotion de la santé AvantÂge. Ce comité assurera le suivi des actions préventives du déconditionnement chez les aînés mises en œuvre dans le contexte de la pandémie. Les personnes aînées sont plus à risque de déconditionnement moteur, cognitif et social en raison des mesures de confinement. C’est la raison pour laquelle le gouvernement a demandé aux établissements de nommer un responsable du plan de déconditionnement. Rappelons que le déconditionnement des aînés fait également partie du plan d’action de la deuxième vague. Le comité est composé de personnes responsables désignées par les présidents-directeurs généraux des établissements de santé et de services sociaux provenant des secteurs du soutien à domicile et des milieux de vie.