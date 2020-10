Il sera permis de passer l’Halloween en toute sécurité à Varennes

Le premier ministre François Legault a confirmé que les jeunes et leur famille pourront passer l’Halloween au Québec et collecter des bonbons aux portes tout en respectant les consignes émises par la Santé publique.



« Dans la période que nous traversons, nous souhaitons que nos enfants célèbrent un Halloween heureux et festif en toute sécurité », affirme le maire Martin Damphousse, invitant les citoyens à décorer et à faire preuve d’imagination pour distribuer les bonbons.



Trois conditions devront être suivies pour la collecte de bonbons de maison en maison afin de réduire les risques de transmission de la COVID-19.



Les enfants devront circuler uniquement en compagnie des membres de leur maisonnée ;

Les enfants devront récolter les bonbons et friandises à 2 mètres des occupants de la maison visitée ;

En aucun cas les enfants ne devront entrer dans des maisons.

Rappelons que le conseil municipal de Varennes propose aussi une programmation alternative et amusante pour inviter les familles à célébrer l’Halloween cette année.



De belles activités ludiques et culturelles sont présentées dans le cadre de cette programmation spéciale. Pour participer, nous invitons les jeunes ou leurs parents qui ont un compte Facebook à devenir amis avec la mascotte de la Ville Bourrasque via le lien suivant : https://fr-ca.facebook.com/bourrasque.devarennes



La programmation est présentée en détail sur le site Internet de la Ville à l’adresse www.ville.varennes.qc.ca, dans la revue À propos de Varennes virtuelle, sur les pages Facebook de Varennes-Hôtel de ville et Bourrasque, ainsi que dans le journal la Relève du 20 octobre.