Les Québécois invités à télécharger l’application Alerte COVID

Le premier ministre du Québec a invité tous les Québécois à télécharger l’application de notification d’exposition à la COVID-19, Alerte COVID, qui peut maintenant être utilisée au Québec afin de lutter contre la pandémie. L’application, développée par le gouvernement fédéral, permet d’avertir les utilisateurs s’ils ont été en contact avec une personne qui a contracté la COVID-19. Les personnes qui recevront un résultat positif à un test de dépistage pourront obtenir un code à usage unique qu’elles entreront dans l’application pour ainsi déclarer, de façon totalement anonyme et volontaire, qu’elles ont contracté le virus. L’application Alerte COVID notifiera, dans les 24 heures, les autres utilisateurs qui ont été à proximité de cette personne, soit à moins de deux mètres, pendant plus de 15 minutes au cours des 14 derniers jours. L’application Alerte COVID fonctionne sans géolocalisation, sans traçage et sans collecte de renseignements personnels médicaux. Tout le processus est anonyme. L’application est disponible pour téléchargement sur l’Apple Store et Google Play. Un conseil d’experts multidisciplinaire du gouvernement fédéral a également été mobilisé pour assurer que l’application respecte les normes les plus strictes en matière de santé publique, de protection des données personnelles et de technologie. L’application ne remplace pas les mesures de prévention et de protection dictées par les autorités de santé publique, mais elle s’ajoute aux outils mis à la disposition des citoyens dans la lutte contre la COVID-19.