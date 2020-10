Plus que quelques jours pour soumettre un projet dans le cadre du programme de subvention de soutien aux initiatives culturelles à Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie rappelle aux citoyens que la période de dépôt des projets du programme de subvention de soutien aux initiatives culturelles approche à grands pas. En effet, les organismes sans but lucratif, les établissements scolaires, les citoyens âgés de 12 ans et plus et les entreprises privées julievilloises dans le domaine culturel ont jusqu’au 30 octobre pour soumettre leur demande. Lancé le 24 février dernier, ce nouveau programme de subvention est une initiative du Comité de suivi de la politique culturelle. Il encouragera les initiatives qui mettent en valeur l’identité culturelle de Sainte-Julie, contribuera à la vitalité du milieu culturel en soutenant des projets novateurs et encouragera la réalisation de projets favorisant l’accès aux citoyens à de nouvelles offres culturelles. Pour être admissibles, les projets soumis devront être offerts à toute la population, gratuitement ou à prix modique. Une seule aide financière par personne ou par groupe pourra être autorisée par année, et ce, de façon non récurrente. Pour l’année 2020, un montant de 10 000 $ sera accordé. Les honoraires ou cachets reliés directement à la réalisation du projet, les frais de déplacement reliés à la réalisation du projet, les frais de location d’équipement et de locaux, l’achat de matériaux périssables et les dépenses reliées à la promotion du projet sont parmi les dépenses admissibles. Les autres critères d’admissibilité et le formulaire de demande sont disponibles sur le site Web de la Ville de Sainte-Julie au ville.sainte-julie.qc.ca.