Covid-19 : le maire Martel testé négatif, la conseillère Queval est positive

En confinement préventif depuis vendredi dernier, le maire de Boucherville, Jean Martel, a poussé un soupir de soulagement lundi matin vers 9h30 lorsque le résultat de son test COVID-19 lui a été communiqué. Négatif !

« Finalement, ça semble être une bonne grippe », a dit le maire Martel au journal.

« Depuis vendredi, j’avais des symptômes inquiétants : congestion, écoulement nasal, toux, c’est pourquoi j’ai passé le test. Et ma fille qui fréquente la polyvalente De Montagne (où

il y a des cas d’infection) avait aussi des symptômes.

« Les nouvelles sont donc bonnes ce matin, mais il me reste tout de même une bonne congestion et de la toux, mais ça va passer ».

Cela dit, si les nouvelles sont bonnes pour le maire de Boucherville, une première élue au conseil municipal de Boucherville a été testée positive. La conseillère Magalie Queval a en effet reçu un résultat positif à la COVID-19 ce week-end. Elle aurait contracté le virus par une de ses filles qui a été en contact avec une personne infectée.

Pour l’heure, madame Queval présenterait elle aussi des symptômes de grippe, congestion, toux, fatigue et elle demeurera confinée à la maison pour les quatorze prochains jours.