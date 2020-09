Les enseignants nouvellement retraités invités à prêter main-forte

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a annoncé la mise en place d’un incitatif financier majeur pour amener les enseignants nouvellement retraités à venir prêter main-forte au réseau scolaire et ainsi aider les centres de services scolaires à répondre aux besoins découlant du contexte de pénurie exacerbé par la pandémie actuelle. Ainsi, les enseignantes et enseignants ayant pris leur retraite depuis le 1er juillet 2015 seront désormais rémunérés en fonction de l’expérience et de l’échelon qui prévalaient lors de leur départ, et ce, dès leur premier jour de suppléance. Habituellement, ce taux ne s’applique qu’après vingt jours de suppléance au sein du réseau scolaire. Concrètement, un enseignant récemment retraité pourra toucher, dès son premier jour de suppléance, près du double de la rémunération maximale habituelle, soit une rémunération quotidienne maximale d’environ 412 $, comparativement au taux maximal habituel de 212,15 $, et ce, sans pénalité sur ses prestations de retraite. Rappelons que si le nombre de postes d’enseignants à temps plein vacants dans le réseau scolaire a sensiblement diminué par rapport à l’an passé, certains centres de services scolaires sont aux prises avec une banque de suppléance plus restreinte que les années précédentes en raison de la pandémie. Ces banques servent notamment à trouver rapidement un suppléant pour remplacer un enseignant lorsque celui-ci doit s’absenter temporairement.