La COVID frappe durement la paroisse Sainte-Anne de Varennes qui tient sa SuperQuête les 26 et 27 septembre

La Paroisse Sainte-Anne compte encore plus cette année sur la SuperQuête pour combler en partie un manque à gagner de plus de 52 000$ en date du 31 août. Durant le confinement de la mi-mars au 24 juin, il n’y a pas eu de célébrations dominicales, de funérailles et tous les mariages ont été annulés.



Comme chaque année, cette activité de financement aura lieu lors des célébrations de la dernière fin de semaine de septembre. Malheureusement il n’y aura pas de collecte chez IGA et PROVIGO.



La SuperQuête est de loin l’ activité à laquelle le grand nombre de personnes peuvent participer en toute sécurité et sans nécessairement avoir besoin de se déplacer : des bénévoles peuvent se rendre à domicile (sur rendez‐vous) pour recueillir les dons.



Durant la fin de semaine des 26‐27 septembre, la population aura l’occasion de contribuer généreusement pour le manque à gagner de l’année en cours soit

lors des célébrations dominicales ou encore en répondant OUI à l’appel que vous recevrez peut‐être de nos merveilleux (ses) bénévoles.



Les responsable pourront compter encore cette année sur la très précieuse collaboration de la Résidence Seigneurie sur le Fleuve dont les locataires comprennent très bien les besoins de leur paroisse.



Du nouveau cette année, différentes façons de contribuer à son succès sont offertes à tous ceux qui le désirent soit:



· Par carte de crédit par téléphone;



· Sur rendez-vous : du personnel et/ou bénévoles bien identifiés et respectant les mesures liées à la COVID-19 peuvent passer chez les gens pour recueillir les dons;



· Lors des célébrations de la fin de semaine, les gens peuvent demander aux bénévoles à l’accueil une enveloppe spéciale « SuperQuête »;



· Sur le site internet www.paroissevarennes.ca en choisissant l’option « Faire un don » en haut à droite de la page d’accueil (profitez-en pour essayer la nouvelle version de la marche virtuelle de la basilique);



· Avec votre téléphone intelligent ou votre tablette



Pour toute autre façon, les responsables sont ouverts aux suggestions : 450 652-2441 poste 0. Laissez un message et une personne se fera grand plaisir de vous rappeler.



Merci à l’avance pour votre générosité si souvent sollicitée.



Ma basilique j’y viens,

Ma basilique, j’y tiens!