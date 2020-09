Crohn et Colite Canada: Encore quelques jours pour faire un don

La marche Gutsy pour la région de la Montérégie devait avoir lieu le 7 juin dernier. Comme plusieurs autres événements du genre, l’activité fut annulée en raison de la pandémie. Les responsables de Crohn et Colite Canada n’ont pas pour autant baissé les bras.

C’est ainsi que, le 23 août, les gens ont plutôt été invités à participer à une marche virtuelle.

« Plus que jamais le financement de la fondation revêt une importance capitale, nous informe Sylvain Mantha, président du comité de l’organisation de la marche Gutsy pour la Montérégie. Une très grande proportion des gens atteints par la maladie prend une médication d’immunosuppression. En situation de pandémie, avoir un système immunitaire affaibli n’est pas l’idéal.»

M. Mantha connaît bien la cause puisque sa fille Laetitia a été choisie comme porte-parole de cette édition spéciale marquant le 25e anniversaire de l’événement.

Aujourd’hui âgée de 15 ans, Laetitia a été diagnostiquée de la maladie de Crohn il y a trois ans. Sportive ayant participé à de nombreuses compétitions, la jeune femme a dû ranger son équipement durant une année, le temps de participer à des essais visant à trouver la bonne médication et le bon dosage pouvant lui permettre de reprendre sa vie active.

Bientôt une personne sur 100?

Elle a depuis pu reprendre là où elle avait laissé mais l’incertitude demeure dans la vie de Laetitia car si la maladie est actuellement sous contrôle, elle n’est pas pour autant guérie.

« Ça a été une période difficile au début, s’est exprimée Laetitia, mais jusqu’ici j’ai été chanceuse. La médication fonctionne et j’ai repris une vie normale. J’avais été obligée de ralentir mes activités sportives pendant un certain temps mais, graduellement, mes capacités sont revenues. Après le hockey, c’est maintenant le patinage de vitesse et le vélo qui m’animent. »

Au Canada, une personne sur 140 serait actuellement atteinte de la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse. Ces maladies causent l’inflammation de la paroi du tube digestif. Elle peuvent empêcher l’organisme de digérer les aliments, d’absorber les nutriments et d’éliminer les déchets de manière saine.

Le taux national serait, selon les données recueillies ces dernières années, un des plus élevés au monde. De 270,000 Canadiens vivant avec une maladie inflammatoire de l’intestin en 2018, ce nombre pourrait augmenter à plus de 400,000 personnes (soit une personne sur 100) d’ici 2030.

La collecte de fonds Gutsy en marche se termine le 14 septembre.