Les élus municipaux s’unissent pour une relance économique sécuritaire

Tous les secteurs du Québec ont été durement touchés par la présente pandémie. L’économie pour sa part peine à se relever, mais de nombreux ajustements permettent d’entrevoir une reprise. De son côté, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) chiffre entre 787 millions $ et 1,4 milliard $ l’ensemble des pertes encourues par les municipalités en raison de la COVID-19, selon une étude réalisée au printemps dernier.

Dans ce document, on indique que plus de 60 % de ces pertes sont attribuables à la chute de revenus du côté des transports collectifs, alors que la baisse des droits de mutation et des permis de construction et de rénovation (250 millions $), de même que les amendes, contraventions et frais de stationnement (près de 150 millions $) représentent également des manques à gagner importants pour les villes.

L’UMQ se présente comme la voix des gouvernements de proximité et c’est dans cette optique qu’elle a présenté il y a quelques mois un plan de relance économique qui s’appuyait sur quatre axes d’intervention, soit le développement durable, la mise en chantier des projets d’infrastructure, la vitalité des municipalités et des régions, ainsi que le soutien aux commerces et aux entreprises. Le plan a reçu un accueil positif et plusieurs mesures d’aide aux entreprises et aux régions ont été retenues par le gouvernement du Québec.

Peu de temps après, c’est avec soulagement que l’Union des municipalités du Québec a pris connaissance de l’Accord sur la relance sécuritaire annoncé en juillet dernier entre le gouvernement fédéral ainsi que les gouvernements des provinces et territoires, qui serait dotée d’une enveloppe de 19 milliards $, dont 2 milliards $ sont dédiés au soutien des coûts opérationnels liés à la COVID-19 pour les municipalités, et 1,8 milliard $ dirigés vers les sociétés de transport en commun. L’UMQ souhaite maintenant entamer rapidement les discussions avec le gouvernement du Québec afin de convenir des modalités de cet appui financier au monde municipal.

Accélérer la relance économique sécuritaire

D’ici à ce que ces ententes se concrétisent, l’Union a lancé, le 4 septembre dernier à Trois-Rivières, le premier d’une série de Rendez-vous régionaux avec pour objectif de discuter avec les élus municipaux des moyens nécessaires pour accélérer la relance économique sécuritaire dans toutes les régions.

« La crise sanitaire sans précédent que nous avons vécue a bousculé tout le Québec, les municipalités au premier chef. Le monde municipal a été en première ligne et a su apporter une réponse adéquate à la pire pandémie des 100 dernières années. Toutefois, la menace d’une nouvelle vague du virus se fait sentir. Les gouvernements de proximité doivent être à nouveau prêts à y faire face », a déclaré Suzanne Roy, présidente de l’UMQ et mairesse de Sainte-Julie.

« Les Rendez-vous régionaux du monde municipal nous permettront de faire le point entre élues et élus municipaux, de s’inspirer de nos expériences récentes et d’identifier diverses mesures qui permettront une relance économique sécuritaire avec en tête une deuxième vague que personne ne souhaite. »

Suzanne Roy a rappelé du même souffle l’importance d’aller de l’avant le plus rapidement possible pour donner encore plus de vigueur à l’économie. « La contribution financière de l’ensemble des paliers de gouvernement est attendue avec impatience pour ne pas couper les ailes des municipalités qui amorcent avec confiance la reprise économique dans leur région. L’annonce fédérale en juillet de plus de 19 milliards $ doit se concrétiser par une aide directe aux municipalités. En ce sens, le monde municipal s’attend à une annonce du gouvernement du Québec rapidement en septembre, à temps pour l’élaboration des budgets municipaux de cet automne », a-t-elle ajouté.

« La reprise économique est entamée, mais nos efforts de relance ne doivent pas oublier les forces de chacune des régions. Le » mur à mur » n’a jamais été notre tasse de thé. La pandémie n’a pas eu les mêmes conséquences pour tout le monde et les régions ont vécu différemment le confinement des activités économiques. Nous échangerons donc sur les meilleurs moyens de mettre en place une relance durable qui prendra en compte les réalités de chaque région », a conclu la présidente.