Une rentrée en toute sécurité, une priorité!

Lors de la rentrée scolaire, la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent rappelle l’importance de respecter l’affichage dans les zones de débarcadère autour des écoles. On demande notamment que le parent demeure à l’intérieur du véhicule et qu’il quitte l’espace lorsque l’enfant a rejoint l’école. Les policiers sensibiliseront les automobilistes, qui risquent d’être plus nombreux, au respect du Code la sécurité routière. Les policiers porteront une attention particulière sur ces règles de sécurité: ralentir près des écoles; respecter le brigadier scolaire; porter attention aux feux intermittents des autobus scolaires et interdiction d’avoir en main des appareils mobiles. Un automobiliste pris en infraction pour excès de vitesse verra le montant de l’amende doubler en zone scolaire pendant les jours de classe. Les parents sont invités à sensibiliser leurs enfants aux bons comportements à adopter ainsi qu’aux dangers possibles lorsqu’il y a un autobus et des automobilistes aux alentours. En cette période de pandémie, sachez que ce sont les écoles qui ont l’autorité et la responsabilité de voir au respect des règles prescrites par la santé publique. Le service de police n’a pas le pouvoir ou l’autorité de permettre ou d’imposer quoi que ce soit à l’intérieur ou sur le terrain d’une école lorsqu’elle est en activité.