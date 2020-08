Une rentrée sous le signe de la sécurité, santé, réussite et persévérance au Cégep de Sorel-Tracy

La directrice générale du Cégep de Sorel-Tracy, madame Stéphanie Desmarais a accueilli les nouveaux admis hier matin dans le gymnase du Collège. À l’instar des règles édictées par le ministère, plusieurs petits groupes ont été formés totalisant 12 rencontres qui seront étalées sur une période de trois jours.



Lors de l’accueil, un couvre-visage à l’effigie du Cégep a été remis à chaque étudiant et les règles de distanciation sociale ont été respectées.



Dans son discours, madame Desmarais évoquait les défis auxquels devront faire face les étudiants et l’équipe Collège. Quatre mots représentent ces défis : sécurité, santé, réussite et persévérance. Elle poursuit en disant que l’équipe Collège mettra tout en œuvre afin que cette session, si particulière soit-elle, soit de qualité.



L’enjeu primordial demeurera la communication. La directrice invite d’ailleurs les étudiants à prendre connaissance de toutes les informations relayées par le Collège. Elle précise aussi l’importance de poser des questions et ajoute que dans le contexte, la proximité qu’offre un petit Collège devient une opportunité pour créer des liens.



Pour l’occasion, les étudiants ont été invités à faire partie de la vie collégiale sous toutes ses formes que ce soit en s’inscrivant aux activités socioculturelles ou sportives qui seront ajustées aux circonstances.



Rappelons que le calendrier scolaire a été adapté et la semaine du 17 août est entièrement consacrée à l’accueil des nouveaux admis. Le début de la session est prévu dans la semaine du 24 août où de la formation sur l’usage numérique sera offerte à tous les étudiants, de même que des activités guidées pour les aider à organiser leur temps de travail et comprendre leur horaire. Il y aura également des activités proposées par leur programme d’études pour bonifier certains apprentissages de la session d’hiver.