Retour de la fin de semaine des ventes débarras les 12 et 13 septembre à Contrecoeur

Chaque année, la Ville de Contrecœur organise deux fins de semaine de ventes-débarras qui se tiennent au printemps et à l’automne. Les ventes du printemps n’ont pu avoir lieu en raison de la pandémie et celles de l’automne étaient jusqu’à tout récemment également annulées. Cependant, la Direction de la santé publique autorise maintenant la tenue de ce type d’événement à condition que les normes sanitaires soient respectées.



Donc, il y aura les 12 et 13 septembre, du samedi matin au dimanche soir, une fin de semaine dédiée aux ventes-débarras, et ce, sans qu’aucun permis ne soit requis.



Comme par les années passées, si vous le désirez, d’ici le jeudi 10 septembre, 16 h 30, vous pourrez vous inscrire sur une liste indiquant les adresses où se tiendront les ventes-débarras. À compter du vendredi 11 septembre, cette liste sera publiée sur le site Internet de la Ville.

En raison de la pandémie, des mesures sanitaires particulières doivent être respectées, et ce, pour la sécurité de tous :



• maintenir en tout temps la distanciation de 2 mètres et poser une affiche qui rappelle cette règle (si vous ne pouvez pas imprimer cette affiche, des exemplaires seront disponibles gratuitement au comptoir de la réception de la mairie jusqu’au vendredi 11 septembre, midi);



• se désinfecter les mains régulièrement et nettoyer les surfaces fréquemment touchées;



• éviter de manipuler les objets inutilement;



• mettre du gel désinfectant à la disposition des visiteurs;



• le port du masque ou du couvre-visage est recommandé ou obligatoire lorsque la distanciation n’est pas possible;



• prévoir un trajet et une file d’attente pour faciliter la circulation;



• un total de 10 personnes maximum peut se trouver sur votre terrain de résidence;



• autant que possible, la manipulation d’argent devrait être évitée, les virements bancaires sont à privilégier.



Nous vous rappelons que seuls les biens usagés en bon état peuvent être mis en vente. De plus, vous devez tenir votre vente-débarras sur votre terrain. Il est interdit de s’installer dans un stationnement public ou municipal ou dans un parc pour la tenue de votre vente-débarras.



La Ville demande également aux automobilistes et aux piétons d’être extrêmement prudents durant les fins de semaine de ventes-débarras puisque certains secteurs sont très achalandés, notamment la route Marie-Victorin. Il est donc important de rouler lentement, de se stationner adéquatement et de faire attention avant de traverser la rue.



Pour que votre résidence soit inscrite sur la liste, vous pouvez communiquer avec la réception de la mairie au 450 587-5901 poste 221 ou par courrier électronique à l’adresse suivante : reception@ville.contrecoeur.qc.ca.



Si vous avez des questions sur la réglementation des ventes-débarras, nous vous invitons à téléphoner au secrétariat de la Division de l’urbanisme en composant le 450 587-5901 poste 222.