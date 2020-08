Le programme Sport-études gagne en popularité à l’école secondaire De Mortagne

Établi de longue date, le programme Sport-études poursuit sa lancée une fois de plus en 2020. De nombreux jeunes, garçons et filles, choisissent cette voie à une étape charnière de leur adolescence. À l’école De Mortagne, 1096 élèves ont opté pour ce cheminement à la prochaine rentrée, pour la motivation et les défis. Ce total représente une soixantaine de plus qu’en 2019-2020. Faut-il préciser toutefois que seulement 332 élèves proviennent de Boucherville, ce qui équivaut à environ 30% du nombre global.

Comme par les années antérieures, 24 disciplines figurent au programme en plus de 16 Concentration -Sport. Seule l’escrime a été retirée, faute de participants. Par ailleurs, aucune nouvelle discipline sportive ne s’ajoute en 2020-2021.

Dans le contexte de la présence du coronavirus, sous quelles conditions se dérouleront les périodes d’entraînement, surtout dans les sports joués en équipe? Chaque mandataire est tenu de respecter les consignes de la santé publique en vigueur en ce qui a trait à sa discipline.Y aura-t-il des changements quant aux plateaux sportifs où se rendent les élèves-athlètes pour la pratique de leur sport? En raison de l’augmentation de la clientèle à De Mortagne, les entraînements en soccer et baseball se dérouleront ailleurs que dans les gymnases de l’école.

Depuis l’an dernier, deux directeurs-adjoints voient au bon fonctionnement du programme : Jean-François Perreault et Josée LeCavalier, responsable des élèves du premier cycle.