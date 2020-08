Un décès qui ébranle la communauté varennoise: Marc Desmarais, un homme passionné et l’ami de tous

Les hommages se succèdent depuis l’annonce du décès d’une des personnes les plus appréciées de la communauté sportive et du milieu des affaires varennois. Marc Desmarais a perdu la vie en pratiquant le motocross, une des grandes passions de sa vie.

Depuis 1997, Marc Desmarais investissait une partie de ses énergies dans la gestion de Desmarais Sports, un point de rencontre pour les amateurs de ski, de vélo et autres disciplines prisées tant par les amateurs de plein air que ceux qui favorisent plutôt les sensations fortes.

Ayant étudié en génie mécanique, Marc avait travaillé dans l’industrie de l’aéronautique avant de se lancer en affaires.

Ayant appris la triste nouvelle, plusieurs amis, employés, compétiteurs et clients du commerce ont d’ailleurs souligné la gentillesse et le dévouement « d’un homme-ado qui croquait dans la vie, » mentionnera un homme qui décriera de plus le défunt comme un « ami de tous. »

Pour sa part, le Challenge Quebec Motocross a offert ses sympathies aux proches de Marc Desmarais. « Le Challenge tient à souhaiter ses plus sincères condoléances aux parents, amis et compétiteurs de Marc Desmarais qui est malheureusement décédé [des] suites de son accident à Desbiens le 19 juillet. Tu vas nous manquer Marc. Godspeed #702 », ajoutera-t-on en référence au numéro que portait le l’adepte de moto lors des compétitions.

Un grand vide

Au-delà de la communauté varennoise qui a perdu un de ses leaders, les membres de la famille ont été ébranlés par les récents événements.

« Tu nous quittes trop rapidement, à un moment où je commençais tout juste à ne plus craindre les blessures de motocross, a partagé Mario Desmarais, le frère de Marc sur le site de l’entreprise que ce dernier a fondé. Je me disais que tu devais maintenant être immunisé à ton âge, après toutes ces années et toutes ces blessures. Tu nous manqueras assurément beaucoup. Tu laisseras un grand vide dans ma vie. (…) Tu seras toujours mon petit-frère et tu seras toujours bien présent à mes côtés. »

Après avoir passé quelques jours dans le coma, l’homme d’affaire et fier compétiteur a rendu l’âme à l’hôpital de Chicoutimi jeudi dernier à l’âge de 52 ans.

Outre son frère Mario, il laisse notamment dans le deuil son fils Zachary avec lequel il partageait sa grande passion pour la moto ainsi que ses parents Hugues et Line et sa compagne Cindy Allard.

Les funérailles auront lieu le dimanche 9 août à 16h30 au Complexe Rive-Sud de Longueuil. La famille demande à ceux qui aimeraient exprimer leurs sympathiques de faire un don à la Fondation Collège St-Paul de Varennes plutôt que d’envoyer des fleurs.