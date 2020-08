Recrudescence du grabuge dans les parcs et espaces verts à Sainte-Julie

Au cours de la dernière année, la Ville de Sainte-Julie a érigé un groupe de travail réunissant des représentants de la Ville, de la régie intermunicipale de Police Richelieu-Saint-Laurent, de l’agence de sécurité mandatée par la Ville et de la Maison des jeunes.



Ce groupe de travail a mis sur pied une escouade qui se promène dans les parcs et les espaces verts afin de sensibiliser la population au civisme et au respect des règlements en place.



Depuis quelques semaines, malgré les nombreuses démarches de prévention effectuées, la Ville a reçu de nombreuses plaintes concernant la recrudescence des rassemblements illégaux dans certains parcs et la consommation d’alcool et de substances illicites.



Dû aux nombreux événements observés, l’escouade effectuera une surveillance accrue des lieux publics et des interventions de répression auront lieu, notamment l’émission de constat d’infraction auprès des fautifs.



L’accès aux parcs et espaces verts est permis tous les jours de 7 h à 23 h.