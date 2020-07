Varennes veut revamper son centre-ville

Quelques semaines après avoir promis l’ouverture en 2021 d’un ambitieux Centre multifonctionnel construit au coût de 16 millions de dollars, la Ville de Varennes a poursuivi sur sa lancée cette semaine. L’administration municipale a cette fois affirmé ses intentions concernant la revitalisation du centre-ville.

À cette occasion, le maire Martin Damphousse a annoncé, aux côtés de l’homme d’affaires Normand Chaput, que la Ville avait fait l’acquisition d’un terrain de 23 500 pieds carrés. Ce dernier accueillera une large partie de la première phase de réaménagement.

« Pour un rappel de l’histoire, il s’agit du terrain vacant de l’ancienne Coop de Varennes détruite par un incendie en 1997 a expliqué le maire. Par la suite, elle est devenu une propriété de Monsieur Chaput, Au nom du conseil municipal, je remercie Normand Chaput ainsi que sa famille pour leur vision d’avenir et pour cette importante contribution qui marque un tournant majeur pour la revitalisation du centre-ville. »

Immeubles vétustes

Par ce geste, l’administration de la municipalité espère contribuer à moderniser le centre-ville de Varennes. Afin d’atteindre son objectif, le conseil a par ailleurs procédé à l’acquisition de plusieurs immeubles jugés vétustes. Certains d’entre eux ont depuis été rasés afin d’être remplacés par de nouveaux projets.

Sur la route Marie-Victorin, entre le cimetière et la rue d’Youville, la Ville a en effet fait démolir divers immeubles. Parmi ces derniers, ceux qui abritaient les commerces La Source, Fleuriste Varennes et le bar Le Bugsy. Ces terrains sont actuellement entretenus par la Ville et clôturés afin d’assurer la sécurité des lieux. D’autres immeubles seront aussi démolis, incluant ceux qui hébergeaient la Vitrerie Landry, Meubles Daviau et Varennes Pizzeria.

Enfin, la Ville affirme être en négociation avec d’autres propriétaires de bâtisses situés sur la route Marie-Victorin. Les élus s’engagent à présenter aux citoyens un plan d’ensemble du futur centre-ville aux résidents au cours des prochains mois.