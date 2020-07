Ventes-débarras les 15 et 16 août à Sainte-Julie

Le 15 et 16 août 2020 se tiendront les ventes-débarras, de 8 h à 17 h, beaux temps, mauvais temps. Exceptionnellement, pendant cette fin de semaine, aucun permis n’est requis.



Lors de votre participation aux ventes-débarras, assurez-vous de maintenir une distance de deux mètres avec les autres citoyens, de laver vos mains régulièrement et de porter le couvre-visage si la distanciation sociale ne peut être respectée.



Carte interactive



Inscrivez-vous gratuitement à la carte interactive afin d’annoncer votre vente.



La Ville de Sainte-Julie publie une liste des adresses de citoyens qui se sont inscrits pour les ventes-débarras. Cette liste est disponible uniquement sur le site Internet de la Ville à partir du vendredi précédant les ventes-débarras.



Renseignements généraux



– Aucune vente ne doit empiéter ou avoir lieu sur le trottoir, sur la rue, ou sur tout autre endroit du domaine public ;



– Le propriétaire prendra soin de nettoyer son terrain, une fois la vente terminée ;



– Il est interdit de vendre des objets neufs, des objets en plusieurs exemplaires identiques ou des aliments et boissons ;



– L’installation d’un maximum de 2 enseignes est permise. Chaque enseigne peut être d’une dimension maximale de 0,30 m2 (3 pieds carrés). Lesdites enseignes peuvent être installées la journée précédent la vente de débarras et doivent être enlevées immédiatement après cette dernière. Il est strictement interdit d’installer une enseigne sur tout équipement d’utilité publique.