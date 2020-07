COVID-19 : un accès élargi à la bibliothèque

À partir du mardi 21 juillet, la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère entamera une nouvelle phase de réouverture. Les résidants de Boucherville auront de nouveau accès aux rayonnages et à différents espaces de la bibliothèque.

Celle-ci accueillera jusqu’à 50 usagers dans des espaces réaménagés afin de respecter la distanciation sociale. Les heures d’ouverture resteront les mêmes, soit du mardi au samedi, de 13 h à 18 h.



Élargissement des services offerts

Les abonnés pourront ainsi récupérer les documents directement sur les rayonnages, sans réservation préalable. Ils pourront également profiter des postes informatiques ainsi que des espaces de travail et de lecture, le tout en demeurant à distance. Des employés seront disponibles pour aider les usagers à effectuer leurs recherches de façon sécuritaire. Notons que certains locaux tels que la Bulle, le Quartier B et les salles de travail demeureront toutefois fermés.



Les abonnés pourront emprunter jusqu’à 15 documents pour une durée de quatre semaines. Bien que les frais de retard demeurent suspendus, les citoyens sont encouragés à rapporter leurs documents dans les délais demandés.



Prêt sans contact

Les gens qui ne souhaitent pas se rendre dans les rayons pourront toujours réserver leurs documents par téléphone au 450 449-8650, poste 2 ou par courriel à bibliotheque@boucherville.ca. Toutefois, la réservation via le catalogue en ligne ne sera plus possible à partir du 15 juillet.



Par ailleurs, l’équipe de la bibliothèque bonifie constamment son offre de documents numériques pour les usagers préférant rester à la maison.



Des mesures sanitaires rigoureuses

Cette nouvelle étape de déconfinement suit rigoureusement les recommandations émises dans le Cadre de référence pour la réouverture des bibliothèques publiques au temps de la COVID-19 rédigé par l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ).



En plus de maintenir les règles de distanciation physique, le personnel de la bibliothèque continuera à mettre les documents en quarantaine lors de leur retour, pour une durée de 24 heures.



Les citoyens sont invités à faire preuve de jugement et à éviter de se présenter à la bibliothèque en cas de symptômes suggérant une potentielle infection à la COVID-19. L’occasion est idéale pour découvrir les ressources numériques variées de la bibliothèque.