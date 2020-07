Pas de niaisage avec l’arrosage!

En raison d’une forte consommation d’eau potable et de la vague de chaleur extrême sur le territoire de Boucherville ainsi que l’ensemble du territoire de l’agglomération, la Ville de Boucherville demande à l’ensemble des citoyens de respecter les horaires d’arrosage établis. Elle demande la collaboration de la population afin de garantir l’approvisionnement en eau potable et la protection incendie.



Si l’approvisionnement en eau potable n’est pas compromis en ce moment, une réduction de consommation est essentielle afin d’éviter à la Ville d’émettre officiellement un avis d’interdiction d’arrosage.



Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) sensibilisera les citoyens à respecter les bonnes pratiques de la réglementation.

À noter que seules ces périodes d’arrosage sont autorisées et que les contrevenants sont susceptibles de recevoir une contravention allant de 100 $ à 1 000 $.



La réglementation complète sur l’arrosage peut être consultée au boucherville.ca/arrosage.



Comment réduire sa consommation d’eau potable?



Voici quelques exemples de gestes concerts que vous pouvez faire :



1. Balayez votre aire de stationnement plutôt que de la laver;

2. Arrosez votre pelouse selon l’horaire permis par la réglementation municipale;

3. Arrosez votre jardin à l’aide d’une lance à fermeture automatique ou un système d’arrosage automatique doté d’une sonde prévue à cette fin;

4. Nettoyez vos véhicules à l’aide d’une brosse et d’un seau avec de l’eau savonneuse et effectuez le rinçage avec une lance à fermeture automatique;

5. Remplissez votre piscine, spa ou jeu d’eau lorsque nécessaire en utilisant une quantité raisonnable d’eau;

6. Programmer votre lave-vaisselle pour que le lavage s’effectue durant la nuit.



Pour en savoir davantage sur les gestes que vous pouvez poser pour aider la situation, vous pouvez consulter le boucherville.ca/eau