Le grand « rider de BMX » Pascal Lafontaine est décédé

C’est avec une immense tristesse que le journal a appris le décès de Pascal Lafontaine. Ce Bouchervillois qui aurait célébré ses 28 ans le 20 juillet prochain était l’exemple même de la détermination et du courage. Il luttait contre un cancer rare depuis 2015 et en dépit de sa maladie, il carburait pour sa passion, le BMX.

Malgré l’amputation de sa jambe, Pascal étonnait tous les coureurs de BMX professionnels et de niveau international. Il avait d’ailleurs été nommé « rider de l’année » en 2019 par un réputé magazine britannique spécialisé dans ce domaine. Il avait commencé à pratiquer ce sport en 2015 un peu partout, dont en Floride et en Californie. Ses vidéos sur YouTube ont été visionnées plus de 100 000 fois. Il avait dû interrompre ses études universitaires en raison de la maladie. Il avait un avenir prometteur dans ce sport.

Pascal est une légende du BMX qui nous a quittés trop rapidement. Le journal offre ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses nombreux amis.

Un dernier hommage lui sera rendu le 18 juillet de 13h à 16 h au Complexe funéraire Yves Légaré situé au 2750 boul. Marie-Victorin Est, Longueuil (aux limites de Boucherville)

On peut voir les vidéos de Pascal sur Youtube.