Incendie chez Brassard Pièces D’Autos: Une plante envahissante en cause?

Les résidents qui habitent dans un rayon de plus d’une dizaine de kilomètres de Saint-Amable ont pu apercevoir une colonne de fumée noire s’élever vers le ciel hier en début de soirée. Si la cause de l’incendie n’est pas officiellement identifiée, il semble que le coupable pourrait bien se trouver dans un fossé non loin de là.

« Ce qui a brûlé, ce sont des carcasses de véhicules chez Brassard Pièces D’Autos, explique Sylvain St-Pierre du service des incendies de Saint-Amable. Il y avait un îlot d’environ quatre voitures de haut par trois voitures de large sur 75 pieds, ce qui veut dire environ une centaine de véhicules empilés à environ 2000 pieds du bâtiment principal. Le propriétaire de l’entreprise les accumule avant de les envoyer aux presses afin de récupérer le fer. »

Comme le prévoit le règlement, avant d’être ainsi disposée, chaque automobile doit d’abord avoir été dépouillée de sa batterie et ses réservoirs vidés de toute trace d’huile et d’essence. Une précaution qui a permis d’éviter qu’une situation comme celle d’hier ne dégénère en un incendie plus important. «Au moment de les envoyer aux presses, il ne doit plus y avoir de matière dangereuse ou contaminante, précise M. St-Pierre Il ne reste que la carcasse avec les pneus et les bancs.»

Réaction en chaîne

Si la cause demeure inconnue, un coupable semble pour le moment tout désigné comme étant le potentiel responsable de l’incendie : le phragmite, une graminée vivace et envahissante de la famille des roseaux.

Selon M. Saint-Pierre, en raison de la sécheresse, le reflet du soleil sur les miroirs des autos a pu, en raison de l’effet de loupe, mettre le feu dans les herbes situées dans le fossé non loin de là avant que les flammes ne se propagent aux restes des bolides entassés.

Par ailleurs, de nombreux citoyens ont affirmé en début de soirée avoir entendu des bruits d’explosion alors que se déployaient les pompiers de Saint-Amable mais également ceux de Sainte-Julie, Varennes et Saint-Marc venus leur prêter main forte.

« Ce sont les pneus, explique Sylvain St-Pierre Ils étaient sur des jantes alors avec la chaleur, ils ont explosé. Il y a aussi le magnésium qu’on retrouve dans les mags et les têtes de moteur. De l’eau sur du magnésium chaud, ça crée une explosion, alors c’est ce que les gens ont entendu. »

