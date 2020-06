Une fête nationale mémorable pour les Contrecœurois!

Faisant face aux défis que présentent les mesures de sécurité publique, le comité organisateur de la fête nationale de Contrecœur est très fier de dévoiler aujourd’hui la tenue de célébrations hors du commun pour son édition 2020. Les citoyens ne pouvant se rendre aux festivités, ce sont les festivités qui se rendront à eux ! Le 23 juin prochain, les Contrecœurois et les Contrecœuroises seront invités à sortir et transformer leur balcon en piste de danse le temps d’un spectacle mobile des plus mémorables !



Dès 18h, le groupe Les mouches du Capitaine sillonnera les rues de la ville à bord de son char allégorique afin d’offrir un concert enlevant dont lui seul a le secret ! La formation entièrement composée de talents locaux performera de nombreux succès québécois d’hier à aujourd’hui qui sauront sans aucun doute faire chanter toute la ville à l’unisson ! Le plaisir est garanti pour toute la famille puisque les musiciens seront aussi accompagnés de mascottes de vos personnages favoris



Pour l’occasion, le comité invite la population à se mettre dans l’ambiance en décorant sa maison, en s’habillant aux couleurs du fleurdelisé ou en préparant des affiches à saveur festive. Tous les moyens sont bons pour montrer son amour pour le Québec; c’est le moment idéal de laisser cours à sa créativité !



« Cette année, nous avons vraiment redoublé d’ardeur pour offrir aux citoyens la possibilité de fêter comme il se doit cette journée importante pour l’ensemble des Québécois. Nous espérons que les citoyens et citoyennes seront nombreux à prendre part à cette édition très singulière de la fête nationale et à célébrer avec nous du confort de leur maison ! », invite la présidente du comité organisateur de la fête nationale, Maude Archambault.



Plus de détails suivront via la page Facebook de la fête nationale de Contrecoeur.