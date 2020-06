Période de chaleur extrême : l’arrosage est interdit

En raison de l’avertissement de chaleur extrême et d’une forte consommation d’eau potable sur le territoire, les villes de Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Brunode-Montarville et Saint-Lambert émettent un avis d’interdiction temporaire d’arrosage sur l’ensemble du territoire de l’agglomération.



Interdiction d’arrosage jusqu’à nouvel ordre

Par conséquent, l’arrosage des pelouses est interdit jusqu’à nouvel ordre dans ces villes. L’arrosage manuel des fleurs et des jardins est toutefois permis. Ces mesures préventives et temporaires visent à garantir la qualité de l’approvisionnement en eau potable et la protection incendie en cette période de haute consommation.



Pour en savoir davantage sur l’avis d’interdiction et l’utilisation de l’eau potable, visitez longueuil.quebec/eau.



Avertissement de chaleur extrême : rappel des mesures préventives

En raison de l’avertissement de chaleur extrême émis le 18 juin par la Direction de santé publique de la Montérégie, les villes profitent de l’occasion pour rappeler à leurs citoyens les mesures préventives. Les personnes âgées et à celles qui sont atteintes de maladies chroniques sont invitées à suivre les mesures de prévention afin de diminuer les risques de souffrir de problèmes de santé associés à la chaleur. Chaque citoyen est invité à porter attention aux membres de son entourage qui pourraient être à risque de souffrir de la chaleur.



1. À l’extérieur, abritez-vous sous un parasol ou portez un chapeau à large rebord et bien aéré; 2. Utilisez de l’écran solaire pour limiter votre exposition aux rayons ultraviolets; 3. Limitez vos activités physiques, particulièrement au milieu de la journée, quand il fait le plus chaud; 4. Buvez beaucoup d’eau; 5. Fermez les stores et les rideaux pour maintenir la fraîcheur dans votre maison; 6. Ouvrez toutes les fenêtres le soir venu s’il fait plus frais à l’extérieur qu’à l’intérieur; 7. Servez-vous de la climatisation pour faire baisser la température dans votre demeure; 8. Si vous travaillez à l’extérieur durant cette période de chaleur, buvez au minimum un verre d’eau toutes les 20 minutes même si vous n’avez pas soif; 9. Ajustez votre rythme de travail en fonction de votre tolérance à la chaleur et prenez des pauses à l’ombre ou dans un endroit frais.



Les villes offrent aussi certaines installations pour se rafraîchir. Pour connaître la liste des jeux d’eau ouverts, les citoyens peuvent consulter le site Internet de leur ville respective.