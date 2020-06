La Ville de Contrecœur octroie 50 000 $ au CAB pour son projet de relocalisation

La Ville de Contrecœur a octroyé une somme de 50 000 $ au Centre d’action bénévole (CAB) de Contrecœur afin de le soutenir dans son projet de relocalisation dans l’immeuble abritant l’ancienne succursale de la Caisse des Patriotes. L’organisme pourra y offrir la plupart de ses services au cœur même de la Ville, et ce, à proximité des autres organismes ainsi que de son local de cuisine collective situé à quelques pas, au Centre multifonctionnel.

La fin du bail au local actuel du CAB a engendré une réflexion de ses administrateurs sur l’utilisation de l’espace et sur les possibilités d’améliorations de leurs services pour répondre davantage à leur clientèle qui augmente.

Ainsi, afin de concrétiser son projet de déménagement dans des locaux plus grands, l’organisme a lancé en décembre 2019 une campagne de financement, dont l’objectif était d’amasser 300 000 $. La MRC de Marguerite-D’Youville annonçait la semaine dernière un appui substantiel de 150 000 $ au CAB de Contrecœur provenant du Fonds de développement du territoire. Ce fonds est géré par le Service de développement économique de la MRC (SDE). Grâce à ces sommes et aux gens qui ont acquis des obligations communautaires pour une somme de 30 000 $, les autres partenaires publics et activités-bénéfice, l’acquisition de cet immeuble est devenue possible.

« Je suis contente que le conseil municipal ait appuyé cette campagne en soutien à la poursuite de la mission de cet organisme qui offre des services essentiels tels qu’une popote roulante, du dépannage et de l’aide alimentaire, des repas congelés ainsi qu’un service de transport médical et de petites courses pour les citoyens les plus vulnérables de notre société ou en situation précaire. La pandémie nous a démontré à quel point les choses peuvent changer brusquement et l’importance d’avoir des organismes comme le CAB pour venir en aide à notre population », a mentionné la mairesse de Contrecœur et présidente d’honneur de la campagne de financement du CAB, Mme Maud Allaire.

Le Centre d’action bénévole assure une présence prépondérante dans la communauté de Contrecœur et répond à des besoins croissants pour une grande partie de sa population. Le Service de développement économique de la MRC de Marguerite D’Youville et la Caisse des Patriotes collaborent également à la réalisation de cette campagne de financement.