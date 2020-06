Le skatepark, le parc canin et les terrains de pétanque sont rouverts

La Ville de Boucherville annonce la réouverture du skatepark, du parc canin ainsi que des terrains de pétanque.

En effet, à la suite des nouvelles recommandations de la Direction de santé publique de la Montérégie, elle a procédé à la réouverture de ces installations. Les citoyens sont invités à faire preuve de jugement et à mettre en application les consignes sanitaires en vigueur. Dans tous les cas, les mesures de distanciation physique doivent être respectées, même en planche à roulettes, à vélo ou en patins à roues alignées.

Rappelons que le parc canin est maintenant équipé de deux enclos, soit un pour les petits chiens (poids maximal de 9 kg et hauteur maximale de 50 cm) et le second pour tous les chiens.