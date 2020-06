La baleine à bosse trouvée morte à la hauteur de Varennes

La baleine à bosse qui a semé un certain émoi autour de Montréal au cours des derniers jours a été retrouvée morte aux alentours de Varennes. Un pilote maritime a filmé la carcasse de l’animal vers 6h30, mardi matin.

Au micro de Paul Arcand, Robert Michaud, du Réseau Québécois d’urgences pour les mammifères marins, a avancé des hypothèses quant à la cause possible de sa mort. « Est-ce que l’animal a eu une intoxication ? Il semblait vigoureux, il y a à peine 48 heures. Les vétérinaires nous avertissaient qu’une des craintes c’était la déshydratation qui pouvait amener un débalancement dans les échanges ioniques, entre autres le sel. Est-ce que c’est un accident? Est-ce qu’il y a pu avoir une collision ? Est-ce que l’animal a passé un moment échoué sans que personne ne le voit ? »

L’animal marin n’avait pas été vu depuis dimanche matin alors qu’il se trouvait vis-à-vis de Pointe-aux-Trembles.

Soulignons que c’était la première fois qu’on entendait parler d’une baleine de cette taille dans ce secteur du Saint-Laurent.

(Mention de source : Cogeco nouvelles)