Factures plus salées pour les propriétaires de chiens mordeurs

Lors de la dernière séance publique tenue par le biais de la vidéoconférence le 4 mai, le conseil municipal de Verchères a adopté son règlement relatif aux tarifs reliés à la gestion des animaux.

Sujet épineux s’il en est un depuis quelques années, les coûts de certaines opérations pourraient grandement varier selon que vous soyez propriétaires d’un chien sans antécédents ou d’un animal ayant été jugé mordeur, potentiellement dangereux ou dangereux.

Ainsi, alors que le coût régulier pour un abandon est de 25 $, les frais seront de 400 $ (plus taxes) pour un chien ayant été signalé. Une évaluation va par ailleurs coûter 400 $ au propriétaire de l’animal alors que des frais de 100 $ peuvent également être imposés pour le permis de garde annuel pour les chiens potentiellement dangereux et dangereux.

En revanche, le coût d’adoption est beaucoup moins élevé pour un chien classé mordeur ou potentiellement dangereux, soit 50 $ comparativement à des sommes pouvant varier de 275 $ à 315 $ pour l’adoption régulière d’un chiot ou d’un chien adulte ayant de 0 à 7 ans.

Pour l’adoption d’un toutou senior (8 ans et plus) les frais sont de 80$ et il existe également des tarifs adaptés pour ceux qui désirent faire de la place dans leur demeure pour des animaux disponibles pour une adoption humanitaire. Avis donc aux amoureux des bêtes à l’âme charitable.

Rappelons que la municipalité est maintenant desservie par la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée-du-Richelieu.