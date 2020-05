Le Dr Paul Tran et des bénévoles réussissent un tour de force!

Yoga virtuel au profit de l’Hôpital Pierre-Boucher

En réunissant près de 100 personnes virtuellement pour un événement bénéfice, les organisateurs de la soirée Glow Yoga, qui avait lieu le vendredi 8 mai dernier, ont démontré qu’il est encore possible de se rassembler et de donner pour une bonne cause. Plus de 15 000 $ ont été amassés dans le cadre de cette séance de yoga organisée par DAMA Yoga et Lululemon Brossard au profit de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher.

Sous le thème « Tous unis, une nuit, pour la vie », ce moment d’exercice pour le corps et l’esprit, unissant méditation et yoga, avait pour objectif d’améliorer le sort des patients de l’Hôpital Pierre-Boucher en contribuant au projet de tablettes numériques. Ces tablettes sont utilisées pour connecter les patients, isolés en raison de la COVID-19, avec leurs proches pendant leur hospitalisation. Ce projet a vu le jour avec un don de tablettes de TELUS et se poursuit grâce à la générosité de nos donateurs.

TÉMOIGNAGE

Hygiéniste dentaire en santé scolaire, Nadia Nyberg a un nouveau travail dans le cadre de la crise sanitaire. Depuis quelques jours, elle assiste les patients des soins intensifs à l’Hôpital Pierre-Boucher pour que ces personnes aient la chance de communiquer avec leurs proches par tablette numérique. Bien qu’elle soit ainsi sortie de sa zone de confort, Nadia a exprimé sans retenue sa fierté d’aider les patients : « Nous recevons tellement de témoignages de gratitude de la part des familles, des patients et du personnel. Ils m’ont surnommée Madame Bonheur! »

Cette femme souriante constate chaque jour tous les bienfaits qu’apportent les tablettes : « Il y a par exemple cette dame qui fait quotidiennement une prière à sa mère par l’application Zoom. Son état de santé ne cesse de s’améliorer! Et quelle émotion de voir le regard de cet homme malentendant s’illuminer dès qu’il voit le visage de sa fille sur la tablette… Ces outils numériques font une réelle différence. »

MERCI AUX PARTENAIRES

La Fondation souhaite remercier les organisateurs de l’événement Yoga Glow, DAMA Yoga et Lululemon Brossard, ainsi que les partenaires : RBC Banque Royale, Aztra Zeneca et Boehringer-Ingelheim. Merci au comité organisateur et au Dr Paul Tran, pneumologue à l’Hôpital Pierre Boucher, qui ont eu l’idée et qui ont pris le temps d’organiser ce yoga virtuel malgré un horaire de travail très chargé.