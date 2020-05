70 000 masques KN95 pour les policiers et les pompiers

Dans le cadre des opérations de mesures d’urgence, la Ville de Longueuil a commandé, le 26 mars dernier, 70 000 masques KN95 destinés à protéger les policiers et les pompiers des services de sécurité publique de l’agglomération de Longueuil. Questionnée par le maire de Saint-Bruno-de-Montarville sur la nécessité de cet achat lors de la séance du conseil d’agglomération, la mairesse Parent a expliqué qu’elle craignait une pénurie de masques KN95, et avait le souci de protéger les premiers intervenants sur le terrain. « On a pris sur nous d’en commander davantage ». Ce sont les cinq villes qui se partageront la facture de 240 642 $.