Isolam: un geste solidaire qui arrive à point

Depuis le début de la crise de la COVID-19, nous avons assisté à des gestes de solidarité provenant de tous les milieux : politique, culturel, communautaire… Certains entrepreneurs ont également tenu à faire plus que leur part afin d’assurer que nous ayons tous accès à l’essentiel durant cette période qui s’annonçait difficile pour plusieurs.

C’est le cas d’Isolam, une entreprise familiale de Varennes qui, depuis quatre décennies, œuvre dans le domaine de l’isolation. Contraints d’arrêter leurs activités au début de la pandémie en raison de l’interruption forcée des activités dans le domaine de la construction, les dirigeants de l’entreprise ont choisi, plutôt que d’attendre la reprise, d’offrir leurs véhicules et leurs services afin d’assurer le ravitaillement de certaines épiceries de la région.

« J’ai quatre camions dont un qui, une fois la cellulose vidée, contient beaucoup d’espace, explique Francis Lamer, vice-président chez Isolam. Comme je vais au Metro sur la rue Fort Saint-Louis à Boucherville, j’ai écrit à Charles-Antoine Messier pour lui proposer mon aide au cas où l’épicerie serait en rupture de certaines marchandises. Il m’a appelé à quelques reprises par la suite. »

L’œuf ou le nid de poule?

Comme on s’en souvient, les premières semaines de la pandémie ont été marquées par une explosion de la demande pour certains produits alimentaires et hygiéniques. L’offre de la famille Lamer a donc permis d’assurer le maintien de l’approvisionnement pour plusieurs marchés de la région, notamment en matière de gel désinfectant, une denrée prisée à l’heure actuelle.

« J’ai été chercher notamment des cargaisons d’œufs près de Valleyfield, ajoute Francis Lamer, aujourd’hui copropriétaire d’Isolam avec son père. Ç’a été mon voyage le plus périlleux. Disons que je surveillais les nids de poule sur la route! »

Depuis quelques jours, les travaux ont repris dans le domaine de la construction et ainsi, les employés d’Isolam ont pu retrouver leur gagne-pain.

Il faut par ailleurs mentionner qu’en plus d’offrir ses services et véhicules, Francis Lamer et l’entreprise fondée par son grand-père ont fait un don de plusieurs masques N-95 à l’Hôpital Pierre-Boucher. Comme on le sait, ces masques sont particulièrement précieux dans le milieu hospitalier où ils permettent de protéger le personnel et les patients contre les dangers de la COVID-19.

Un geste qui, une fois de plus, a été fort apprécié par ceux qui en ont bénéficié.