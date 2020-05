Le Groupe Robert participe au déchargement du gigantesque avion-cargo Antonov 225

C’est le Groupe Robert, une entreprise dont le siège social est établi à Boucherville, qui a reçu le mandat du gouvernement du Québec de décharger le très impressionnant porteur aérien Antonov An-225 qui s’est posé vendredi soir dernier à Mirabel.

Cet avion, le plus gros au monde, en provenance de la Chine, venait livrer une précieuse commande de matériel de protection médical contre la COVID-19 pour les travailleurs de la santé.

Construit en Ukraine, son premier vol a eu lieu en 1988, et a été modernisé en 2018. Il peut transporter des charges volumineuses pesant jusqu’à 250 tonnes. Contrairement aux autres porteurs, l’accès à la soute, qui contenait des centaines de boîtes d’équipements médicaux commandés par le gouvernement du Québec, se fait par le nez de l’avion.

« Le Groupe Robert inc a fièrement participé au déchargement de l’Antonov et nous contribuons à notre façon à l’optimisation de la chaîne logistique du réseau de la Santé », a déclaré le président de l’entreprise, Michel Robert.