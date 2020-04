Une expo photo virtuelle… en temps de pandémie

Crise sanitaire oblige, le Club de photo de Boucherville a usé de créativité. Son exposition annuelle de photos qui se tient chaque printemps à la Galerie Vincent-d’Indy aura lieu quand même, mais en ligne.

Le public pourra voir l’exposition virtuelle « Des visions, une passion » du 29 avril au 24 mai sur le site clubphotoboucherville.org. Quelque 45 photographes devraient y participer et environ 90 clichés seront présentés. « Chacun d’eux exprime un point de vue unique et fait preuve d’une créativité hors du commun », mentionne le président du club, Luc Dubois. Le public pourra voter pour ses deux photos coups de cœur, et il y aura un tirage pour les participants.

Actifs à distance

La crise de la COVID-19 n’a pas empêché les 65 membres du club de photo d’être actifs. Ces passionnés de la photo, qu’ils soient amateurs ou professionnels, se réunissent chaque semaine pour discuter et partager des informations sur la photographie.

Depuis quatre semaines, la majorité des membres se rencontrent de façon virtuelle via WebEx. « Les présentations de logiciels, concours internes, présentation des sorties automne-hiver, etc., se déroulent merveilleusement bien via la conversation vidéo et le partage d’écran. Les membres apprécient le fait de pouvoir conserver le lien social et utilisent la fonction conversation pour partager les commentaires et questions en direct », précise M.Dubois.